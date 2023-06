Tour-selectie van Jumbo-Visma bevat geen verrassingen met 3 Belgen

"Met zes ritzeges, de bolletjestrui en bovenal de groene en de gele trui overtroffen we vorig jaar onze stoutste verwachtingen. Ook dit jaar dromen we groot", speelt sportief directeur Merijn Zeeman geen verstoppertje.

"Het is onze ambitie om het geel opnieuw naar Parijs te brengen. We hebben een supersterke ploeg onder aanvoering van onze kopman Jonas Vingegaard en we geloven in het plan dat we hebben gemaakt."

"Met het winnen van de Giro kwam dit seizoen een droom van ons uit. Onze renners zijn op en top voorbereid om in de Tour een dubbelslag te verwezenlijken."