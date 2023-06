KNSB schort maatregel op tot na 2026: Swings en co. mogen in Nederland blijven schaatsen

In april van dit jaar besliste de KNSB dat schaatsers die op een afstand bij de top 8 van de wereld of top 4 van Europa horen vanaf volgend jaar niet meer kunnen uitkomen voor een Nederlandse ploeg.



De bond was van mening dat de buitenlandse schaatsers te veel profiteren van het hoge niveau en de faciliteiten bij de Nederlandse teams. Het zinde Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, bijvoorbeeld niet dat Bart Swings vorig jaar bij de Winterspelen van Peking de massastart won.



Swings komt uit voor de Nederlandse schaatsploeg IKO en zou dus getroffen worden door de beslissing van de KNSB.



Maar vandaag raakte dus bekend dat de regel al minstens tot na Milaan 2026 wordt afgevoerd. "Dat betekent zeker niet dat de discussie over de niet-Nederlandse rijders die gebruikmaken van onze topsportfaciliteiten van tafel is", benadrukt De Wit op schaatsen.nl. "En ons standpunt is evenmin veranderd."



In Peking 2022 haalde Oranje nog 12 medailles, in Sotsji 2014 waren dat er nog 24. De Wit maakt zich zorgen om de medailles vanaf 2030.



Maar de KNSB gaat de regel nu nog wat grondiger herbekijken. Er zijn andere uitdagingen die voorrang genieten. Dat Team IKO langetermijncontracten had die gelinkt waren aan de aanwezigheid van Swings, speelde ook mee.



De Wit: "Het zou de Nederlandse rijders ook raken, wanneer je je in deze kwestie heel hard opstelt. Laten we ons komend jaar focussen op wat er direct toe doet en dat is proberen prijzen te winnen."