Floretschermer Stef Van Campenhout zorgt voor nieuwe bronzen medaille op Europese Spelen

Stef Van Campenhout had in de 1/32e finales de Griek Georgios Manolikas met 15-3 weggezet. In de zestiende finales zorgde hij in een Belgisch onderonsje voor de uitschakeling van Mathieu Nijs, die met 15-13 het onderspit moest delven.

In de achtste finales kreeg hij de Brit Marcus Mepstead voorgeschoteld, maar die moest zich wegens medische redenen terugtrekken. In de kwartfinales ging hij met 15-14 voorbij de Tsjech Alexander Choupenitch.

Zijn tegenstander bij de laatste vier, Michal Siess, had eerder met 15-11 de maat genomen van Stef De Greef. De Pool bleek uiteindelijk ook te sterk voor Van Campenhout, die met brons naar huis gaat.

Schermen is een olympische sport maar de individuele competities tellen in Polen, in tegenstelling tot de teamcompetities later deze week, niet mee voor de olympische puntenranking richting Parijs 2024.