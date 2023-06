Vierde landenwedstrijd, vierde podiumplaats voor het Belgische eventingteam in Polen

Het Belgische eventingteam is op de derde plaats geëindigd in de landenwedstrijd in het Poolse Strzegom.

Zo zijn de Belgische eventingruiters aan een sterke reeks bezig in de Nations Cup Serie. De voorbije vier landenwedstrijden reden ze onafgebroken naar het podium, met winst in Italië, een tweede plaats in Ierland en twee derde plaatsen in Groot-Brittannië en Polen.

In Strzegom ging de zege naar Nederland. Zij haalden het van de Verenigde Staten. België stond na de dressuur op de vijfde plaats, klom na de cross-country naar de vierde plaats om finaal na de jumping als derde te finishen.

In het individueel klassement eindigt Belgisch kampioene Tine Magnus (Champagne Pia Z) als beste Belg op de zevende plaats, net voor Karin Donckers (Leipheimer van 't Verahof). Maarten Boon (Gravin van Cantos) finisht als 13e, Julien Despontin (Honeyblue) als 22e.

Door deze sterke reeks blijft België aan de leiding in het klassement van de Nations Cup. Niet onbelangrijk, want de winnaar van de Nations Cup wint een olympisch ticket voor Parijs.