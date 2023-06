OVERZICHT: Titels voor Madouas, Wright, Lazkano, Hirschi en Healy, zilveren Sagan valt aan de finish

Nederland: Van Baarle met zijn handelsmerk

Slovenië: primeur voor Pogacar

Frankrijk: Madouas wint beestachtig kampioenschap

"Ik was al 2 jaar met dit kampioenschap bezig", vertelde de winnaar, badend in het zweet. "Het was een danteske koers. Dit is echt een droom."

De blauwhemden hadden voortdurend de regie in handen, Julian Alaphilippe kwam zichzelf al snel tegen in het peloton en gaf er nog voor de finale de brui aan.

Duitsland: Buchmann als kampioen naar de Tour

Spanje: Lazkano wist gemiste tijdrittitel uit

Voorjaarsrevelatie Ben Healy (EF-EasyPost) heeft de Ierse trui om zijn schouders mogen hangen. Hij had na een aanval van 100 kilometer een ruime voorgift op Rory Townsend en Sam Bennett.

Ook in Oostenrijk deed Movistar zijn duit in het zakje: Gregor Mühlberger was sterker dan Patrick Gamper en Lukas Pöstlberger.

Voor Peter Sagan was het geen afscheid in schoonheid in Slovakije: hij viel in de sprint en schoof als 2e over de finish. Matus Stocek profiteerde tot eenieders verbazing.

Het Slovaaks en Tsjechisch kampioenschap werd in één koers beslist: Matias Vacek (Trek-Segafredo) kwam als winnaar uit de loterij. Zijn ploegmaat Emils Liepins prolongeerde in Letland.

UAE volgde het voorbeeld van Movistar, Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo met hun clubje winnaars: Marc Hirschi en Ivo Oliveira maakten het zegegebaar in Zwitserland en Portugal.

De honger van Trek was overigens niet gestild: na Vacek en Liepins dronk het ook champagne dankzij Mattias Skjelmose (Denemarken) en Alex Kirsch (Luxemburg).

De laatste in de lange lijst was Fred Wright: de Brit van Bahrain Victorious reed in het slot weg van James Knox en Stephen Williams. Met de vinger richting de hemel, ter ere van Gino Mäder, kwam hij over de finish, goed voor zijn eerste profzege.