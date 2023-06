Oppermachtige Vollering soleert naar eerste nationale titel op de weg, Victoire Berteau kraait victorie in Frankrijk

Nederland: Vollering springt in laatste ronde naar eerste titel

Demi Vollering (Team SD Worx) kroonde zich voor het eerst in haar carrière tot Nederlands kampioene op de weg. Op een pittig parcours, met enkele nijdige klimmetjes, trok de 26-jarige renster er in de laatste ronde alleen op uit. Grootste concurrentes Van Vleuten, Wiebes en Vos moesten allemaal passen. Vollering hield aan de streep uiteindelijk meer dan een minuut over om haar nieuwe trui uitbundig te vieren.

Frankrijk: 22-jarige Bertreau ontvangt meteen Franse driekleur na eerste zege op de weg

In Frankrijk werd er voor de nationale wegrit een parcours van een kleine 100 kilometer uitgestippeld. Geen onoverkomelijk afstand, al maakten de zomerse temperaturen er wel een ware uitputtingsslag van.



Op 30 kilometer van de streep ontsnapte Victoire Bertrea (Cofidis) samen met Coralie Demay (Saint-Michel-Mavic-Auber 93) en Jade Wiel (FDJ-Suez) uit de groep der favorieten.



Later kwam Marie Le Net (FDJ-Suez) als vierde hond ook nog aansluiten. Op het laatste klimmetje bleef Bertreau nog over met Wiel en Le Net, waarna het jonge talent in de sprint bergop de sterkste bleek.



Marie Le Net werd tweede, voor Jade Wiel. Bertreau verzilverde haar eerste overwinning op de weg zo meteen met een nationale trui.