Hoe kan Lotte Kopecky als eenmansploeg het BK winnen? "Ze kan een alliantie smeden"

"De enige factor die misschien een beetje een rol kan spelen, is de wind die door enkele open vlaktes kan blazen. Maar over het algemeen is het geen parcours waarbij je op voorhand kunt zeggen: de sterkste wint."

"Het is geen zwaar parcours", stelt ook Ine Beyen, cocommentator bij Sporza, vast. "Bij de mannen doen ze nog een paar keer de Kemmelberg, maar de vrouwen laten die om een of andere reden links liggen."

"Let op Margot Vanpachtenbeke"

De sterkste, dat is op papier Lotte Kopecky, dat zullen ook haar concurrenten toegeven. Toch wordt het niet evident om dat in de koers te tonen, want Kopecky is de enige renster van SD Worx aan de start.



"Op een BK is de hamvraag altijd: zullen er allianties gesmeed worden? Tussen Kopecky en een andere ploeg bijvoorbeeld. Omdat ze zelf geen ploeg in steun heeft."

Als het Kopecky niet wordt, wie ziet Ine Beyen dan wel boven water komen? "Als het een sprint wordt en Kopecky haalt het niet, dan kijk ik vooral naar Julie De Wilde."

"Er is natuurlijk altijd een kans dat iemand de sprint kan ontlopen. Zo had niemand die ontknoping vorig jaar in Middelkerke verwacht. Er hoeft maar één iemand te twijfelen. Want iedereen zal op het wiel van Kopecky rijden."

"Julie Van De Velde reed vorige week erg sterk in Zwitserland, alleen vindt ze absoluut haar parcours niet. Ze kan niet draaien en keren. Maar misschien kan ze wel het peloton ontvluchten. Justine Ghekiere kan dat trouwens ook."

Maar als het een verrassing wordt, dan schuift Beyen een andere naam naar voren: "Let op Margot Vanpachtenbeke. Ze heeft al bewezen dat ze heel goed het juiste moment in de wedstrijd kan kiezen, zelfs op het hoogste niveau, zoals in de Brabantse Pijl. Ze is ook in goeden doen, dus hou haar zeker in de gaten."