Dylan Teuns mag weer op ritzege mikken, Chris Froome ontbreekt in Tour

Israel-Premier Tech trekt naar de Tour om er ritzeges te sprokkelen. Dylan Teuns is een van de renners die etappewinst mag ambiëren. Het lukte hem al in 2019 (op La Planche des Belles Filles) en in 2021.

Naast Teuns rekent de ploeg op de Canadezen Michael Woods, Hugo Houle en Guillaume Boivin, de Australiërs Simon Clarke en Nick Schultz, de Let Krists Neilands en de Nieuw-Zeelander Corbin Strong.

Teuns en Woods zijn de speerpunten in de bergen. Clarke, Houle, Schultz en Neilands zullen hun kans wagen in de heuvelachtige etappes. Strong en Boivin zijn de troeven van Israel-Premier Tech in de sprintetappes.

"We hebben een sterke ploeg, klaar om agressief te koersen. Ons hoofddoel is om voor ritzeges te gaan", legt sportief manager Rik Verbrugghe uit.

"We weten allemaal dat het moeilijk is om een rit te winnen in de Tour, maar ik geloof dat elk van onze acht renners daartoe in staat is."