Peter Vandenbempt over Estland-België: "Lukaku was aanvoerder die voorop ging in de strijd"

De geest van Thibaut Courtois zweefde een beetje over de match tegen Estland, maar eigenlijk had België ook zonder doelman kunnen spelen.



Zijn vervanger Matz Sels hoefde alleen maar wat ballen te plukken en weer in het veld te brengen. Estland had dan wel veel goeie wil, maar te weinig kwaliteit. Het trapte ook niet één keer tussen de palen.



Het is natuurlijk te kort door de bocht om hieruit te concluderen dat het zonder Courtois ook wel zal gaan. Je hebt de beste doelman ter wereld niet nodig voor dit soort wedstrijden, wel voor de belangrijke wedstrijden, waarin Courtois al vaak belangrijk is geweest.