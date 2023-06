Anett Kontaveit (27), voormalig nummer 2 van de wereld, kondigt noodgedwongen einde tenniscarrière aan

"Vandaag wil ik aankondigen dat ik mijn loopbaan als wedstrijdspeler beëindig", schrijft Kontaveit op haar Instagram-account. "Na verschillende bezoeken aan artsen en overleg met mijn medisch team, is me verteld dat ik last heb van lumbale discusdegeneratie in mijn rug."

"Dit maakt het onhaalbaar om voluit te trainen of wedstrijden te blijven spelen. Daarom is het voor mij onmogelijk om op topniveau door te gaan in zo'n competitief veld."

Een jaar geleden pronkte de Estse nog op de tweede plek van de wereldranglijst. In 2020 bereikte ze de kwartfinales van de Australian Open, haar beste resultaat op een Grand Slam-toernooi. Een jaar later bereikte ze de finale van de WTA Finals, waar ze verloor van Garbine Muguruza.

Met zes WTA-toernooioverwinningen op haar naam, heeft Kontaveit een succesvolle carrière achter de rug. Onlangs nam ze nog deel aan Roland Garros, maar strandde al in de eerste ronde. De laatste stop in haar carrière wordt volgende maand Wimbledon, waar ze afscheid zal nemen van het professionele tennis.