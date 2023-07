Anderlecht-doelman Bart Verbruggen met Simpsons-knipoog voorgesteld bij Brighton: "Een droom"

“Ik heb bij Anderlecht werkelijk drie fantastische jaren gekend", aldus Verbruggen in een reactie op de site van paars-wit. "Ik heb prachtige mensen leren kennen in een warme omgeving en ik ben altijd trots geweest om onderdeel te zijn van Anderlecht."

Met een knipoog naar Bart Simpson - zie hierboven - is naamgenoot Bart Verbruggen voorgesteld bij Brighton & Hove Albion .

In de Premier League spelen is altijd al een kinderdroom geweest.

Ook het Burnley van Vincent Kompany was - net als vorig seizoen - erg geïnteresseerd in de 20-jarige keeper, maar moest de duimen leggen voor Brighton.

"De club heeft mij het platform geboden om mij te ontwikkelen waardoor ik nu deze overstap kan maken. In de Premier League spelen is altijd al een kinderdroom geweest. Dat die droom nu uitkomt, heb ik ook te danken aan de club. Ik wil alle fans en iedereen binnen de club oprecht bedanken en wens jullie allemaal veel succes in de toekomst.”

Beste strategische keuze

Verbruggen verzilvert zo meteen een uitstekend seizoen bij Anderlecht.



De keeper werd verkozen tot Speler van het Jaar bij paars-wit en hield in 17 Jupiler Pro League-wedstrijden 8 keer de netten schoon. Toch opmerkelijk in een dramatisch seizoen van Anderlecht. De Nederlander was vaak het enige lichtpuntje bij paars-wit.

“Het is allemaal erg snel gegaan voor Bart", vertelt Anderlecht-CEO Jesper Fredberg.

"De club koos er in januari bewust voor om hem voluit zijn kans te geven bij de eerste ploeg en nu maakt hij al de overstap naar de Premier League. We zijn ongelooflijk trots dat Bart zich zo snel heeft weten te ontwikkelen bij ons. Deze overstap is zowel voor hem als voor RSCA de beste strategische keuze."

Bij Brighton mag de Nederlander proberen het Europese debuut van de Seagulls kleur te geven.