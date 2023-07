Verbruggen met mijlen voorsprong op 1: wie zijn de duurste keepers aller tijden in België?

De paars-witte kassa zit weer even overvol dankzij Bart Verbruggen. Met een transfer van 20 miljoen euro naar Brighton komt de Nederlander zelfs in de top 20 van duurste doelmannen aller tijden terecht. Maar wie waren de duurste doelmannen ooit in België?

1. Bart Verbruggen naar Brighton & Hove Albion (20 miljoen)

De doelman van Anderlecht is zoals gezegd de duurste vertrekkende doelman ooit in onze competitie. Met een som van 20 miljoen euro heeft hij niet 1, maar 10 straten voorsprong op de nummer 2 in deze ranking. Hij verschijnt zelfs in de top 10 van duurste uitgaande transfers in de Jupiler Pro League en in de top 20 duurste keepers ooit. Zijn transfer brengt Anderlecht financiële ademruimte, maar sportieve kopzorgen. Wie neemt volgend seizoen zijn plek tussen de palen in?

2. Maarten Vandevoordt naar Leipzig (10 miljoen)

Jonkies leveren tegenwoordig bakken geld op. Ook in Genk mochten ze dat recentelijk ondervinden. Al vingen ze daar wel slechts de helft van wat Anderlecht nu krijgt. Goudhaantje Maarten Vandevoordt heeft al getekend in Leipzig, maar gaat er pas binnen 2 seizoenen onder de lat staan. Als Vandevoordt sterk presteert op het aankomende EK voor beloften, had Genk er misschien wel een pak meer voor gekregen dan 10 miljoen.

3. Thibaut Courtois naar Chelsea (8,95 miljoen)

Nee, het waren geen solden. En toch was de beste keeper ter wereld destijds op te pikken voor "maar" 8,95 miljoen euro. Een serieus koopje als je weet dat de Belgische nummer 1 enkele jaren later voor 35 miljoen naar Real Madrid vertrok. Maar bij Genk weten ze dus wel degelijk hoe je een goeie keeper opleidt. Gaat Vandevoordt een even mooie toekomst tegemoet?

4. Mathew Ryan naar Valencia (7 miljoen)

De Australiër erfde in zijn thuisland de sprongkracht van de kangoeroes en gooide daarmee hoge ogen bij Club Brugge. Valencia telde in de zomer van 2015 dan ook een slordige 7 miljoen neer voor Ryan.

Een voltreffer voor Bart Verhaeghe & co, want het was de enige keer in zijn carrière dat Ryan zoveel geld opleverde. Brighton betaalde in 2017 wel nog eens 6 miljoen voor de goalie. Daar houden ze precies wel van doelmannen die uit onze competitie komen.

5. Matz Sels naar Newcastle (6,6 miljoen)