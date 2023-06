Sven Nys na diefstal van 14 fietsen: "We slapen in onze vrachtwagen en toch..."

Dieven hadden het vannacht op al het materiaal van Nys' ploeg gemunt. Boeven maakten alle fietsen en wielen van de ploeg buit.

De schade loopt hoog op, en uiteraard konden de renners vanmiddag niet meer aan de start komen van de slotetappe in de Baloise Belgium Tour.

"Om 7 uur vanochtend kreeg ik een telefoontje met het slechte nieuws. Ik ben meteen in mijn auto gesprongen en ben naar Brussel gereden", zegt Sven Nys.

"De politie was ter plaatse, we hebben een verklaring afgelegd. We zijn een 14-tal fietsen kwijt, want alle renners hadden hier 2 fietsen ter beschikking. Het gaat om een groot bedrag, maar een precies cijfer kan ik er nog niet op plakken."

"Iedereen in de ploeg was aangedaan en voelt zich verantwoordekijk, ook al kun je hier niks aan doen. En uiteindelijk moet je dit ook wat kunnen plaatsen, want afgelopen week is er in Zwitserland met de dood van Gino Mäder iets veel ergers gebeurd."