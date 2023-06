Jorge Martin maakt titelstrijd in MotoGP spannender na duel met Francesco Bagnaia

Jorge Martin (Ducati-Pramac) heeft in Duitsland de 7e manche in de MotoGP gewonnen, zijn eerste zege van 2023. Martin was op de Sachsenring de Italiaanse wereldkampioen en WK-leider Francesco Bagnaia (Ducati) de baas. In de WK-stand nadert Martin tot op 16 punten van leider Bagnaia.