Hemel en hel in Spaanse promotiefinale: Alaves promoveert met VAR-penalty in 129e minuut

Lat en paal en VAR-penalty beslissen

Na de 0-0 in de heenmatch in Alaves, bleef het ook 120 minuten 0-0 in de return. Er leek geen winnaar te komen, waardoor Levante zou promoveren, want dan telt de eindstand in de Segunda Division (Levante 3e, Alaves 4e).



Diep in de tweede verlenging trapte Levante nog een vrijschop op de lat. Alaves zette alles op alles, doelman Sivera trok in de 122e minuut mee bij een corner. En hij kopte de bal tegen de paal.



De bal belandde in het pak, waar Levante-speler Pier enorm ongelukkig handspel maakt. De VAR nam zijn tijd om de fase te checken, maar Alaves kreeg een penalty.



Asier Villalibre, gehuurd van Bilbao, zette die in de 129e minuut ijskoud om: Alaves naar La Liga. Ontzettend veel pech en droefenis alom voor Levante, waar Musonda niet inviel, Wesley speelde een uur. Mamadou Sylla (ex-Eupen en -Gent) zat als invaller in het winnende kamp.



Alaves keert zo samen met kampioen Granada en Las Palmas terug naar de Spaanse hoogste klasse. Elche, Espanyol Barcelona en Real Valladolid maken de omgekeerde beweging.