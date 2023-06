Red Lions weer op volle sterkte in Pro League: "Nu kunnen we ons bewijzen als hockeynatie"

Trage start

"De jonge spelers hebben het niet slecht gedaan, dat geeft hoop voor de toekomst. Maar ze zijn nog niet van het kaliber Van Doren, De Sloover, Hendrickx of Van Aubel. Ze hebben wel veel potentieel, maar het is nog te vroeg voor hen om direct impact te hebben."

"We misten veel vertrouwde gezichten. Maar het is geweldig dat we nu op volle sterkte zijn en ons kunnen bewijzen als hockeynatie", vertelt Red Lion Nicolas De Kerpel.

In de afgelopen drie edities van de Pro League eindigde België telkens in de top 2. Met een voorlopige zevende plaats op de negen deelnemers kunnen de trotse Lions dan ook niet tevreden zijn.

Clash met Australië

Vanmiddag om 16.30 uur en dinsdag (om 20.30 uur) spelen de Red Lions een heruitgave van de olympische finale. In Tokio ging Australië pas na shoot-outs voor de bijl.

Ook bij de Kookaburras was het de afgelopen weken wisselvalligheid troef.



"Ze wonnen met 7-2 van Nederland, maar verloren daarna met 5-1", weet Nicolas De Kerpel.

"Het zal afhangen van hun vorm, maar Australië staat altijd garant voor een fysiek zware strijd. Hetzelfde geldt voor Nieuw-Zeeland. Het wordt moeilijk, maar we zijn een team dat iedereen aankan."

De Kerpel benadrukt dat de Pro League niet het ultieme doel is deze zomer. "Deze periode is vooral belangrijk om de jonge spelers in te passen in het programma en om te groeien richting het EK, waar we voor goud gaan."