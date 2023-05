Ex-Lion Xavier Reckinger begint als assistent-bondscoach aan Pro League: "Opbouwplatform voor EK"

Vrijdag trekt de Pro League hockey zich weer op gang. De Red Lions beginnen in Londen aan hun zomercampagne, met als hoofddoel het EK in augustus. Met voormalig Red Lion Xavier Reckinger is er een oude bekende opgedoken als nieuwe assistent. "Ik vraag me soms af wat ik die jongens nog moet bijleren."

"Voor mij voelt het als thuiskomen", vertelt Xavier Reckinger. De 39-jarige Antwerpenaar maakte als speler de volledige opgang van het Belgische hockey mee en was er met de Red Lions bij op de Spelen van 2008 en 2012.

Hij zwaaide af in 2017 en na zijn spelerscarrière verdiende hij zijn strepen als bondscoach bij de Duitse vrouwenploeg. Nu begint hij bij België als assistent-bondscoach aan een nieuw hoofdstuk.

"Het is speciaal, want ik heb nog met enkele jongens samengespeeld. Het is fantastisch om in de staf van je eigen land te kunnen zitten. Ik heb al enkele trainingen meegemaakt en het is een geweldige groep."

"Als ik de kleedkamer binnenkom vraag ik me soms af wat ik die spelers nog moet zeggen. (lacht) Die jongens hebben zoveel ervaring en hebben alles al gewonnen. Het is dus vooral een kwestie van begeleiden."

Kansen voor de jongeren

De komende weken wachten in de Pro League confrontaties met India en Groot-Brittannië. Hoe belangrijk worden die wedstrijden voor de Lions? "Een eerste piekmoment is het nog niet echt", verduidelijkt Reckinger.

"We zullen het eerste weekend met een anders samengestelde ploeg spelen. De Belgische competitie is immers nog maar net afgelopen en ook in Nederland moeten nog heel wat Belgen de play-offs betwisten. In Duitsland moet ook Vincent Vanasch nog aan de bak." "Dat is mooi, want zo kunnen we veel jongere spelers in actie zien. Misschien starten we niet als de grote favoriet, maar ik verwacht dat de ervaren spelers die wel meegaan de boel wat zullen runnen."

"Er zijn niet zoveel momenten waarop de jonge gasten zich kunnen tonen. Er zullen dan ook veel jongens gretig zijn, met het oog op het EK en volgende zomer (met de Spelen van Parijs, red.)."

"Natuurlijk willen we alle wedstrijden winnen, dat zijn we ook verplicht aan onze status. Maar we willen deze Pro League vooral gebruiken als opbouwplatform richting EK."

Weerzien met oude bekende bij India