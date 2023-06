BEKIJK: WK-gastlanden Mexico en VS gaan op de vuist na zware overtreding

Twee rode kaarten volstonden evenwel niet om de gemoederen te bedaren. In de slotfase zat het spel opnieuw op de wagen. Nadat Edson Alvarez de bal hard tegen Sergino Dest had aangeschoten, sloeg de vlam weer in de pan.

Dest en Genk-speler Gerardo Arteaga raakten slaags en kregen ook een rood karton onder de neus geduwd. Uiteindelijk werden er nog 12 minuten extra tijd bijgeteld, omdat het duel ook nog eens werd stilgelegd voor racistische spreekkoren uit de tribunes.

De VS wonnen uiteindelijk met 3-0 en nemen het in de finale van de Nations League op tegen Canada, dat Panama verschalkte met 2-0. Ex-Gent-speler Jonathan David en Alphonso Davies zorgden daar voor de doelpunten.