Arnar Vidarsson vervangt Emilio Ferrera bij Jong AA Gent

Arnar Vidarsson was op zoek naar een job als trainer sinds zijn ontslag als bondscoach bij zijn thuisland in maart. Die heeft hij nu gevonden in Gent als coach van de beloften.

Een job die de ex-international (52 caps) kent want na zijn spelerscarrière deed hij al trainerservaring in België op bij zijn oud-clubs Lokeren en Cercle, veelal als beloftecoach en assistent.

"Het is altijd mijn droom geweest om bij een topclub in België te werken. Ik ben dan ook heel trots en blij", vertelt hij op de clubwebsite. "De laatste stappen van de jeugd naar het eerste elftal zijn vaak de moeilijkste. Daarbij wil ik helpen, want ik werk graag met de jeugd. Ik wil voorzitter Ivan De Witte, Michel Louwagie en Hein Vanhaezebrouck bedanken. We hebben goeie gesprekken gehad en ze tonen vertrouwen in mij."

Vidarsson volgt Ferrera op. De 55-jarige Ferrera loodste Jong Gent twee keer naar een 5e plaats. Ook de U18, die landskampioen werden, en de U21, die de beker pakten, stonden onder zijn verantwoordelijkheid. Welke rol Ferrera precies gaat vervullen binnen de jeugdacademie van blauw-wit, is nog niet bekend.