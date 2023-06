Golfclub die Hollywood-sterren weigert en naast Playboy Mansion ligt, is toneel voor US Open

Exclusiever vind je het niet. Welkom op de Los Angeles Country Club: de golfbaan naast de Playboy Mansion van wijlen Hugh Hefner en de golfclub die zo exclusief is dat zelfs Hollywood-acteurs geweigerd worden. Voor het eerst strijkt de US Open er neer.

Gewoonlijk wordt in de aanloop naar de US Open veel gepraat over de golfbaan, maar meestal gaat dat over de moeilijkheidsgraad en de lengte van de rough. Dit jaar niet en dat heeft alles te maken met de baan. In het hart van Hollywood ligt de golfbaan van de Los Angeles Country Club (LACC), maar bekende filmsterren lopen er niet rond. De Augusta club, waar de Masters elk jaar plaatsvinden, staat bekend als exclusief, maar deze club is nog een graad erger.

Heel wat bekende acteurs probeerden er lid te worden, maar kregen nul op het rekest. Bing Crosby had een huis naast hole 14, maar werd geweigerd vanwege zijn bekendheid. Een van de weinige acteurs die wel lid mochten worden, was ex-president Ronald Reagan. De leden van de LACC zijn op hun privacy gesteld. Zo erg zelfs dat de club al een paar keer weigerde om de US Open te ontvangen. De laatste keer was in 1986. Het bestuur, met aan het hoofd Charles Older – de rechter die Charles Manson ter dood veroordeelde - moest stemmen om de deuren open te zetten voor de US Open, 5 leden van het 9-koppige bestuur stemde tegen.

Hugh Hefner vertoefde graag in vrouwelijk gezelschap.

Binnenpiepen in de tuin van de Playboy Mansion

Heel wat beroemdheden woonden langs de golfbaan. Zo ligt de gigantische villa van Lionel Richie naast de green van hole 4 en Aaron Spelling, de tv-producer van Beverly Hills 90210, liet naast hole 14 een optrekje van 123 kamers in de stijl van een Frans kasteel bouwen.

Maar de beroemdste buur was toch Hugh Hefner, de oprichter van het erotische tijdschrift Playboy. Sommige leden vonden de Playboy Mansion wellicht maar niets, maar op andere leden had die wel aantrekkingskracht. "Vroeger kon je recht in de tuin kijken", zei lid Ralph Nader in 1995 aan Sports Illustrated. "Op zondagochtend moest je vechten om je tijdslot te reserveren, want vaak lagen feestvierders van de avond ervoor hun roes uit te slapen. En daar lagen ook schaarsgeklede dames tussen."

De tuin van de Playboy Mansion grenst aan de golfbaan.

Astronomische bedragen om lid te worden

Maar om zo’n blik te kunnen werpen op de Playboy Mansion moet je diep in je zakken tasten. Nieuwe leden moeten tussen de 300.000 en 500.000 dollar betalen om binnen te geraken en het jaarlijkse lidgeld bedraagt zo’n 25.000 dollar. Zelfs naar golfnormen zijn dat astronomische bedragen.

En dan moet je ook nog de wel heel strenge clubregels volgen. Zo mag je geen pet dragen in het clubhuis en zijn er strikte regels voor kledij. De rokjes van vrouwen moeten een bepaalde lengte hebben en mannen moeten een getailleerde broek dragen. Die laatsten moeten na 18 uur verplicht een kostuumvest dragen in het clubhuis.

Je smartphone bovenhalen voor een selfie of foto is al helemaal uit den boze. Sowieso mogen leden niets op hun social media zetten over de club, alles om de club zo exclusief mogelijk te houden. Dat verandert deze week met de komst van de US Open. De golfclub die zich meer dan 100 jaar kon verstoppen in het hart van Hollywood, krijgt eindelijk zijn plaats in de schijnwerpers.