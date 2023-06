Thuisgolfer Wyndham Clark eert overleden moeder met verrassende triomf op US Open golf

clock 06:49 06 uur 49. Wyndham Clark weerstaat aan druk van Rory McIlroy en wint US Open. Sensatie en emotie troef in LA: de Amerikaan Wyndham Clark, die nooit beter deed dan een 75e plaats op een major, heeft de 123e editie van de US Open gewonnen. De 29-jarige, prof sinds 2017, vocht een duel om de zege uit met de Noord-Ier Rory McIlroy. Die won in 2011 de US Open en daarna nog 2x het US PGA Championship en de British Open. Maar hij bleef op 1 slag steken van een 5e majorzege. Clark en McIlroy zetten allebei een rondje in par neer op de slotdag. Clark begon inderdaad met een voorsprong van 1 slag op McIlroy als leider aan de dag. Op de eerste hole zette hij meteen de toon met een birdie en keek hij niet meer achterom. Na 14 holes leidde hij met 3 slagen, maar 2 bogeys maakten het nog spannend. Hij liet de stunt van zijn leven evenwel niet meer uit handen glippen met 2 holes in par, net als zijn rivaal. 's Werelds nummer 1 Scottie Scheffler eindigde als derde op 3 slagen. Rickie Fowler, die samen met Clark als leider aan de dag begon, eindigde 5e op 5 slagen. . Wyndham Clark weerstaat aan druk van Rory McIlroy en wint US Open Sensatie en emotie troef in LA: de Amerikaan Wyndham Clark, die nooit beter deed dan een 75e plaats op een major, heeft de 123e editie van de US Open gewonnen. De 29-jarige, prof sinds 2017, vocht een duel om de zege uit met de Noord-Ier Rory McIlroy.



Die won in 2011 de US Open en daarna nog 2x het US PGA Championship en de British Open. Maar hij bleef op 1 slag steken van een 5e majorzege. Clark en McIlroy zetten allebei een rondje in par neer op de slotdag.



Clark begon inderdaad met een voorsprong van 1 slag op McIlroy als leider aan de dag. Op de eerste hole zette hij meteen de toon met een birdie en keek hij niet meer achterom. Na 14 holes leidde hij met 3 slagen, maar 2 bogeys maakten het nog spannend. Hij liet de stunt van zijn leven evenwel niet meer uit handen glippen met 2 holes in par, net als zijn rivaal.



's Werelds nummer 1 Scottie Scheffler eindigde als derde op 3 slagen. Rickie Fowler, die samen met Clark als leider aan de dag begon, eindigde 5e op 5 slagen.

Ik weet dat mijn mama trots op mij is. Ze noemde me winnaar, toen ik klein was. Nu zou ze zeggen: "Ik hou van jou, winnaar.". Wyndham Clark.

Clark: "Mijn moeder keek naar mij vandaag. Ik mis haar...". Zijn prestaties van de voorbije jaren lieten niet vermoeden dat Wyndham Clark de US Open zou winnen, al veranderde alles dit jaar. Anderhalf jaar geleden stond Clark niet eens in de top 200 van de wereld. Tussen 2021 en 2022 miste hij 24 keer op een rij de cut. De voorbije maanden keerde het tij: vorige maand won hij met het Wells Fargo Championship zijn eerste toernooi ten koste van olympisch kampioen Xander Schauffele. Nog enkele topprestaties loodsten hem naar de 32e plek op de ranking. Op de vorige 2 US Opens haalde Clark de cut niet, nu won hij overtuigend. "Ik geloof dat mijn moeder vandaag naar me keek. Ik mis haar... Ik heb zo hard gewerkt en ook zo vaak dit beslissende moment gevisualiseerd. Het was mijn dag", reageerde Clark, nadat hij zijn tranen had geveegd. Hij richtte zijn blik naar de hemel. Zijn moeders wens kwam uit. Zij gaf hem zijn eerste club in handen als kind en hield hem voor "dat hij voor iets groters zou spelen dan haar", net voor ze 10 jaar geleden zou overlijden na kanker, op 55-jarige leeftijd. "Wanneer ik speel, wil ik dat voor haar doen. Ik wil aan de hele wereld tonen welke persoon ik ben en de vreugde die ik voel als ik speel. Ik hoop de mensen te inspireren." "Ik voel me nu een van de beste spelers ter wereld. Dit toont wat ik geloof dat er kan gebeuren."



De voorbije maanden keerde het tij: vorige maand won hij met het Wells Fargo Championship zijn eerste toernooi ten koste van olympisch kampioen Xander Schauffele. Nog enkele topprestaties loodsten hem naar de 32e plek op de ranking.



Op de vorige 2 US Opens haalde Clark de cut niet, nu won hij overtuigend. "Ik geloof dat mijn moeder vandaag naar me keek. Ik mis haar... Ik heb zo hard gewerkt en ook zo vaak dit beslissende moment gevisualiseerd. Het was mijn dag", reageerde Clark, nadat hij zijn tranen had geveegd.



Hij richtte zijn blik naar de hemel. Zijn moeders wens kwam uit. Zij gaf hem zijn eerste club in handen als kind en hield hem voor "dat hij voor iets groters zou spelen dan haar", net voor ze 10 jaar geleden zou overlijden na kanker, op 55-jarige leeftijd.



"Wanneer ik speel, wil ik dat voor haar doen. Ik wil aan de hele wereld tonen welke persoon ik ben en de vreugde die ik voel als ik speel. Ik hoop de mensen te inspireren."



"Ik voel me nu een van de beste spelers ter wereld. Dit toont wat ik geloof dat er kan gebeuren."



Het beslissende moment voor Clark.

De slotronde van laureaat Wyndham Clark.

Amerikanen Clark en Fowler delen leiding na dag 3. Met respectievelijk ronden van 69 en 70 slagen blijven de Amerikanen Wyndham Clark en Rickie Fowler hun plaats in de top van het klassement succesvol verdedigen in de 123e editie van de US Open. De 29-jarige Clark, die eerder dit jaar het Wells Fargo Championship won, liep een derde ronde waarin hij 4 birdies wegputte, maar ook 3 bogeys op zijn kaart moest schrijven. De 33-jarige Fowler, in zijn loopbaan goed voor 9 overwinningen, waarvan 5 op de Amerikaanse PGA Tour, liep na 3 birdies en 3 bogeys een rondje par. Het duo telt een slag voorsprong op de Noord-Ier Rory McIlroy, die zich in 2011 tot US Open-kampioen kroonde en ondertussen al 36 overwinningen op zijn indrukwekkende erelijst heeft staan, waarvan 23 op de Amerikaanse PGA Tour, inclusief 4 majortoernooien.



De 29-jarige Clark, die eerder dit jaar het Wells Fargo Championship won, liep een derde ronde waarin hij 4 birdies wegputte, maar ook 3 bogeys op zijn kaart moest schrijven.



De 33-jarige Fowler, in zijn loopbaan goed voor 9 overwinningen, waarvan 5 op de Amerikaanse PGA Tour, liep na 3 birdies en 3 bogeys een rondje par.



Het duo telt een slag voorsprong op de Noord-Ier Rory McIlroy, die zich in 2011 tot US Open-kampioen kroonde en ondertussen al 36 overwinningen op zijn indrukwekkende erelijst heeft staan, waarvan 23 op de Amerikaanse PGA Tour, inclusief 4 majortoernooien.

Rickie Fowler leidt. De Amerikaan Rickie Fowler (34) gaat het weekend in als koploper. Met een ronde van 68 slagen komt hij uit op 10 onder par, een slag minder dan zijn landgenoot Wyndham Clark. Fowler had een aparte dag. Hij liet 8 birdies (-1) zien, maar ook 6 bogeys (+1).

Fowler had een aparte dag. Hij liet 8 birdies (-1) zien, maar ook 6 bogeys (+1).

Thomas Pieters haalt de cut niet. Voor Thomas Pieters (31) is de US Open snel afgelopen. Na twee rondes staat hij 80e, te laag om het weekend in te mogen. Dag 2 verliep nog minder dan zijn openingsdag. Na een ronde in 71 slagen, had hij 73 stuks nodig voor ronde 2. Tot hole 14 was Pieters nog in de running, maar daarna stapelde hij de bogeys op. Met twee slagen minder was Pieters nog door het oog van de naald gekropen, nu moet hij zijn clubs opbergen.

Dag 2 verliep nog minder dan zijn openingsdag. Na een ronde in 71 slagen, had hij 73 stuks nodig voor ronde 2.

Tot hole 14 was Pieters nog in de running, maar daarna stapelde hij de bogeys op.

Met twee slagen minder was Pieters nog door het oog van de naald gekropen, nu moet hij zijn clubs opbergen.

Golfclub die Hollywood-sterren weigert en naast Playboy Mansion ligt, is toneel voor US Open

Rickie Fowler en Xander Schauffele leiden met record van 62 slagen. Toen alle deelnemers hun eerste ronde afgewerkt hadden, stond Thomas Pieters op de 56e plaats met +1 (71 slagen). In de tussenstand telt de nummer 61 op de wereldgolfranglijst 9 slagen meer dan de Amerikanen Rickie Fowler en Xander Schauffele, die de leiding delen. Hun rondje in 62 slagen is een record voor de US Open en een evenaring van de laagste majorronde aller tijden. Het duurde 123 jaar voor het een eerste keer gebeurde, nu gebeurde het 2 keer in 20 minuten. Op plaats drie, met 2 slagen meer dan de leiders, volgen de Amerikanen Wyndham Clark en Dustin Johnson, de kampioen van 2016. De Noord-Ier Rory McIlroy, de US Open-winnaar van 2011, deelt samen met de Amerikaan Brian Harman de vijfde plaats met drie slagen meer dan de leiders. De Engelsman Matthew Fitzpatrick, de regerende kampioen, had net zoals Pieters 71 slagen nodig.



In de tussenstand telt de nummer 61 op de wereldgolfranglijst 9 slagen meer dan de Amerikanen Rickie Fowler en Xander Schauffele, die de leiding delen. Hun rondje in 62 slagen is een record voor de US Open en een evenaring van de laagste majorronde aller tijden. Het duurde 123 jaar voor het een eerste keer gebeurde, nu gebeurde het 2 keer in 20 minuten.



Op plaats drie, met 2 slagen meer dan de leiders, volgen de Amerikanen Wyndham Clark en Dustin Johnson, de kampioen van 2016. De Noord-Ier Rory McIlroy, de US Open-winnaar van 2011, deelt samen met de Amerikaan Brian Harman de vijfde plaats met drie slagen meer dan de leiders.



De Engelsman Matthew Fitzpatrick, de regerende kampioen, had net zoals Pieters 71 slagen nodig.

Pieters draait eerste rondje in +1. Thomas Pieters legde zijn eerste ronde in de exclusieve Los Angeles Country Club af in 71 slagen, 1 slag boven de baan. Pieters, die begon op hole 10, speelde een meer dan degelijke ronde, maar zijn putter liet hem in de steek. Zo had hij op hole 1, een par 5 hole, een putt van 2,5 meter voor birdie, maar stapte hij toch weg van de hole met een bogey op zijn scorekaart. In totaal kwam hij tot 34 putts. Naast 3 birdies liet Pieters 4 bogeys (ook op zijn laatste hole) noteren. Zo zal hij vrijdag een sterke ronde moeten spelen om de cut te halen.



Zo had hij op hole 1, een par 5 hole, een putt van 2,5 meter voor birdie, maar stapte hij toch weg van de hole met een bogey op zijn scorekaart. In totaal kwam hij tot 34 putts.

Naast 3 birdies liet Pieters 4 bogeys (ook op zijn laatste hole) noteren. Zo zal hij vrijdag een sterke ronde moeten spelen om de cut te halen.

