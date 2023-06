Eupen stelt coach Florian Kohfeldt voor: "Met getalenteerde jongeren mikken op Play-off 2"

Florian Kohfeldt, die liet weten voorstander te zijn van "snel aanvallend voetbal", deed op de trainersbank bij Werder Bremen en VfL Wolfsburg de voorbije jaren heel wat ervaring op het hoogste niveau op.



"Na een carrière van 10 jaar in Duitsland stond het vast dat ik naar het buitenland zou gaan. België en KAS Eupen vormen een uitstekende kans omdat ik de competitie ken", legde de Duitser uit, die heel tevreden was over zijn eerste training.



"Het team bestaat uit heel veel getalenteerde jongeren. Ze voetballen graag en dat is heel belangrijk."



Kohfeldt heeft niet het gevoel dat hij onder zware druk staat bij Eupen, dat de voorbije seizoenen in de Jupiler Pro League vaak tegen de degradatie moest vechten. "Ik heb andere aanbiedingen gekregen dan die van KAS, maar heb voor Eupen gekozen. Ik hoef niet te slagen in het belang van mijn carrière, maar ik zal er alles aan doen om het team te helpen zijn doelen te bereiken."



Kohfeldt, die Edward Still opvolgt van wie het contract afliep, is gecharmeerd door "de familiale sfeer" van de club en wil graag jonge talenten bijstaan in hun ontwikkeling. Hij verzekerde ook dat er de komende weken nieuwe spelers bij de Oostkantonners zullen komen.