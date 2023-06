Eupen haalt met Florian Kohfeldt ex-Bundesliga-trainer binnen

Edward Still kon KAS Eupen in de hoogste afdeling houden, maar de trainer nam toch afscheid van de oostkantonners. Zijn aflopende contract werd in onderling overleg niet verlengd.

Zijn opvolger is Eupen over de grens in Duitsland gaan zoeken. Florian Kohfeldt kon als doelman nooit echt doorbreken en koos dus voor een carrière als trainer. HIj begon bij de jeugd van Werder Bremen en schoof later via het tweede elftal door naar de hoofdmacht.

Na zijn ontslag daar in de lente van 2021 trok hij naar Wolfsburg. Daar hield hij het geen jaar uit. Maar in totaal heeft hij wel meer dan 170 wedstrijden als coach in de Bundesliga achter zijn naam staan.

"Voordat ik het contract met mijn nieuwe club tekende, had ik zeer goede gesprekken en vergaderingen met het management van KAS Eupen", vertelt Kohfeldt in een eerste reactie. "

Na het coachen van jeugd- en professionele teams in de Bundesliga kijk ik uit naar een nieuwe uitdaging in mijn trainerscarrière. Met KAS Eupen maak ik voor het eerst kennis met een buitenlandse competitie. Ik kijk ernaar uit om de spelers, de staf, de medewerkers en de fans van mijn nieuwe club te ontmoeten."