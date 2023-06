Dodi Lukebakio zoekt nieuwe club en staat klaar voor Lukaku: "Hij blijft als grote broer voor mij"

Bij de Rode Duivels stonden vandaag voor het eerst tijdens deze interlandperiode twee spelers de pers te woord. De eer was voor Dodi Lukebakio en nieuwkomer Mike Trésor. Die laatste is bijzonder blij met zijn eerste selectie. Lukebakio is een van de Duivels die na een degradatie op zoek is naar een andere ploeg.

"Het is altijd een eer om naar Tubeke te komen en om voor je land te spelen", benadrukt Dodi Lukebakio. "Ik ben heel enthousiast en hopelijk winnen we die twee wedstrijden." De Duivels zijn stevig aan het verjongen. Is Lukebakio intussen al een van de ervaren spelers in de groep? "Neen, dat zou ik niet zeggen. Er zijn nog veel meer ervaren jongens. Mijn status? Die is ook niet veranderd." Nochtans speelde Lukebakio in maart goeie wedstrijden bij België. Kijken de andere spelers nu naar hem op? "Ik kijk niet naar status, ik probeer gewoon goed voetbal te spelen", blijft hij nuchter. Is er nog energie genoeg in de tank? "Tuurlijk. Ik heb niet zoveel matchen gespeeld als De Bruyne bijvoorbeeld."

Ja, ik ben op zoek naar een nieuwe club. Het is niet meteen mijn ambitie om in de 2e Bundesliga te spelen. Dodi Lukebakio

Zijn club Hertha Berlijn beleefde een minder seizoen. De ploeg degradeerde uit de Bundesliga. "Dat is heel jammer. Ik kon het eerst niet geloven. Het is moeilijk voor mij om dat te accepteren want ik ben een heel ambitieuze speler." "Ik ben dan op vakantie gegaan om het een beetje te vergeten. Het was echt niet makkelijk, maar nu ben ik bij de nationale ploeg en wil ik het hier goed doen." En zoekt die ambitieuze speler dan niet naar een nieuwe club? "Het is voor mij persoonlijk niet echt mijn doel om in de tweede Bundesliga te spelen, dat is waar. Dus ja, ik ben op zoek." Er worden ploegen genoemd. Is er een voorkeur? "Ik kijk naar het sportieve plan.Ik ben niet op zoek naar een club met een grote naam. Ik wil ergens gaan om te kunnen bijleren en waar ik zeker ga spelen." Een jaar voor het EK is een nieuwe club kiezen misschien nog belangrijker. "Ik heb nog nooit een toernooi mogen spelen, dus dat neem ik ook mee in de overweging."

Ik heb Lukaku al een bericht gestuurd en als hij hier is zullen we wel rustig praten over wat er gebeurd is. Dodi Lukebakio

Een van zijn vrienden bij de Rode Duivels is Romelu Lukaku. Heeft hij hem al gehoord na de Champions League-ontgoocheling? "Ik heb hem een bericht gestuurd. Hij komt nu naar hier en dan zullen we wel op het gemak praten."

"Of ik hem ga opvangen? Neen, dat niet. Hij blijft als een grote broer voor mij. Ik zal hem zeker steunen, maar hij heeft genoeg ervaring om te weten hoe hij met zulke situaties om moet gaan."

Trésor: "Heb altijd gezegd dat ik er zelf voor moest blijven werken"

Mike Trésor is er voor het eerst bij. De speler van Genk blijft er wel allemaal schijnbaar rustig bij. "Ik ben heel blij dat ik hier ben", vertelde hij. "De eerste dagen zijn heel fijn gelopen. Iedereen heeft me heel goed verwelkomd." "De bondscoach heeft me gefeliciteerd voor mijn seizoen en gezegd dat ik hiervan moet profiteren." Bij de vorige selectie in maart was er wat commotie over de niet-selectie van Trésor. "Ik was toen inderdaad wel ontgoocheld, maar dat hoort erbij. Ik heb altijd gezegd dat het aan mij was om gewoon te blijven werken en te wachten tot ik dan toch mijn kans zou krijgen. Nu ben ik hier en ben ik klaar." "Maar ik heb mijn eerste selectie wel een beetje gevierd samen met mijn familie. Zij waren ook op die selectie aan het wachten." "Ik zie dit als een beloning voor mijn prestaties dit seizoen."

Het seizoen is nog niet zo lang voorbij dus ik zit nog in het ritme. Maar hier na is het dan wel echt tijd voor wat vrije dagen.