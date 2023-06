José De Cauwer zag een indrukwekkende Vingegaard in de Dauphiné: "Niemand komt in zijn buurt"

Vingegaard en de gele machine

Met grote overmacht heeft Jonas Vingegaard afgelopen week het Criterium du Dauphiné naar zijn hand gezet. Wielercommentator José De Cauwer was onder de indruk van het Deense dynamiet in Frankrijk.

"Hij is in orde", opent De Cauwer met een understatement. "Jumbo-Visma is klaar. De ploeg was heel goed. Op dit moment komt niemand in de buurt van Vingegaard. Hij kan zonder zorgen naar de Tour trekken."

Het contrast met zijn grote uitdager, Tadej Pogacar, is groot. "De Sloveen zit met vraagtekens. Hij moet nog volledig genezen na zijn polsblessure en heeft een verstoorde voorbereiding achter de rug. Het wordt afwachten."