Pep Guardiola breekt de "Messi-vloek" bij 10e poging: "Stond in de sterren geschreven dit seizoen"

Zijn doel? De Bundesliga en Europa domineren met de Rekordmeister. Dat eerste lukt, in de Champions League strandt de Spanjaard drie keer op een rij in de halve finales.

Geen euforie, wel eeuwige ambitie

"De dagen erna komt pas echt binnen wat we hebben verwezenlijkt. Dat was ook zo bij Barcelona. Maar ik besef nu dat het anders kon lopen. Inter kon scoren in het slot. Ook dan waren we dezelfde, succesvolle club gebleven dit seizoen."

"I'm fine" , lacht de Spaanse T1 op de persconferentie. Euforisch nadat het éindelijk gelukt was met Manchester City? Neen, dat is Guardiola niet.

"Het stond in de sterren geschreven dat het dit jaar wel zou lukken."

"Dit jaar was gewoon ons jaar. We hebben het geflikt... én hebben er voor afgezien", vertelt hij. Wat het verschil nu maakt? "Deze keer hadden we net dat beetje geluk."

Ook al blijft Guardiola bescheiden over de prestatie. Zijn ambitie voor de komende seizoenen durft hij met overtuiging uitspreken.

"Ik wil niet dat Manchester City verdwijnt op het hoogste niveau na één titel. Dus moeten we volgend jaar hard werken om er opnieuw te staan. Mij kennende, zal dat ook wel gebeuren."

Het slotwoord is dan ook voor de recordhouder in de Champions League: "Pas maar op, Real Madrid. We zijn nog maar 13 titels verwijderd van het record. Val niet in slaap, want we komen eraan."