De geluksbrenger van City: onherkenbare sjeik Mansour woont tweede match in 13 (!) jaar bij van zijn club

't Is duidelijk dat Manchester City zich opmaakt voor een historisch moment. Eigenaar sjeik Mansour maakt voor het eerst in bijna 13 jaar nog eens een wedstrijd live vanuit de tribune. De laatste partij die de discrete miljardair bijwoonde, was een thuisduel tegen Liverpool in 2010. City won toen met 3-0. Brengt Mansour straks weer geluk?