Milan haalt opgelucht adem: goudklomp Rafael Leão verlengt zijn contract

De voorbije maanden was het alle hens aan dek bij Milan, want het leek er sterk op dat de toekomst van Rafael Leão elders zou liggen.



Leão had Milan vorig seizoen bijna in zijn eentje kampioen gemaakt en werd sindsdien het hof gemaakt door tal van topclubs. Dat het contract van de Portugees in 2024 afliep en hij ofwel deze zomer voor een prikje of een jaar later zelfs gratis zou vertrekken, maakte de Milanese bestuurders zenuwachtig.



Maar de cijfertjes in het nieuwe contract van Leão konden hem dan toch overtuigen. Hij ligt nu tot 2028 vast bij de club van de Belgen De Ketelaere, Saelemaekers, Vranckx en Origi.