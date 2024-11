Ajax beloont Belgische groeibriljant Mika Godts (19) met contractverlenging tot 2029

Mika Godts heeft een verbeterd contract gekregen bij de Nederlandse topclub Ajax. De 19-jarige Belg lag er al tot de zomer van 2027 vast, maar daar komen nu nog 2 seizoenen bij. Op zijn jonge leeftijd is hij nu al erg belangrijk bij Ajax. "Hij heeft zijn draai hier in Amsterdam helemaal gevonden", zegt technisch directeur Alex Kroes.

6 goals en 5 assists over alle competities heen. Dat is het voorlopig rapport van Mika Godts dit seizoen.

Dat passeert niet onopgemerkt bij zijn team Ajax. De meervoudige kampioen heeft het contract van Godts met 2 jaar verlengd. De jonge Belg zette zijn krabbel onder een overeenkomst tot juni 2029.

"Mika timmert sinds zijn komst bij Ajax enorm aan de weg en heeft zijn draai hier in Amsterdam helemaal gevonden", klinkt het bij technisch directeur Alex Kroes.

"Dit seizoen is hij onder leiding van Francesco Farioli helemaal opgebloeid en steeds sterker geworden. Met zijn individuele acties, doelpunten en assists is hij een zeer belangrijke speler in onze aanvalslinie."

In januari 2023 kwam Godts over van KRC Genk. Enkele maanden later maakte hij zijn profdebuut in de Eredivisie.