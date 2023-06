Janice Cayman supportert vanmiddag voor haar vriendin in CL-finale: "En dat in laatste match van haar carrière"

"Geen twee zonder drie" blijkt dan toch niet altijd te kloppen. Janice Cayman veroverde bij Lyon 2 Champions League-titels in 3 jaar tijd, maar in haar laatste seizoen in Frankrijk zal daar geen derde meer bijkomen.

Het eindstation voor uittredend winnaar Lyon was dit jaar al de kwartfinale tegen Chelsea. "De uitschakeling was wat onverdiend. In de terugmatch verdienden we meer", kijkt Cayman daarop terug.

"Spijtig ook, want een Champions League-finale is zo'n ongelooflijk mooie en prestigieuze wedstrijd. De overwinning van vorig jaar is de mooiste van mijn carrière", gaat ze vol nostalgie verder.