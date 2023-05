Wie wordt Speler van het Jaar? Trésor (Genk), Teuma of Boniface (Union)?

De 24-jarige Mike Trésor is de assistkoning van de Jupiler Pro League. De aanvallende middenvelder van Racing Genk kwam dit seizoen, met nog een speeldag voor de boeg, tot 23 assists. Niemand deed ooit beter.

Trésor verbeterde het 24 jaar oude record van Genk-icoon Branko Strupar. Hij deed er ook nog 8 goals bovenop en mede dankzij zijn knappe statistieken zit Racing Genk nog altijd in de titelstrijd.

Union levert 2 van de 3 genomineerden voor de Speler van het Jaar-prijs. Aanvaller Victor Boniface en middenvelder Teddy Teuma zijn de grote uitblinkers bij de Brusselaars dit seizoen.

Boniface, een 22-jarige Nigeriaan, kwam in zijn 1e seizoen in de Jupiler Pro League tot dusver tot 9 goals en 8 assists. Hij toonde zich ook in Europa en is medetopschutter in de Europa League, met 6 treffers.

Teuma, een 29-jarige Franse Maltees, is al enkele jaren de kapitein van Union. Hij leverde in de Jupiler Pro League dit seizoen 10 goals en 12 assists af in 35 matchen.

Boniface en Teuma kunnen op de erelijst ex-Union-speler Deniz Undav opvolgen.