Genkse assistkoning Mike Trésor is nieuwe Ebbenhouten Schoen, Boniface en Orban mee op podium

Assistkoning Mike Trésor van KRC Genk is de nieuwe Ebbenhouten Schoen. De Belg met Burundese roots werd maandag tijdens een gala in het Brusselse Hotel Tangla gehuldigd als beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Belgische competitie.

Trésor volgt op de erelijst van de trofee de Nederlands Marokkaanse aanvaller Tarik Tissoudali (AA Gent) op. Hij haalt het in de eindafrekening voor Union-aanvaller Victor Boniface, Gent-spits Gift Orban en zijn ploegmaats bij Racing Genk, Joseph Paintsil en Bilal El Khannouss.

De 23-jarige Trésor was het hele seizoen van goudwaarde voor Racing Genk. De aanvallende middenvelder dikte zondag in de topper tegen Union (1-1) zijn aantal assists dit seizoen in de Jupiler Pro League aan tot 23 stuks. Niemand deed ooit beter. Trésor verbeterde het 24 jaar oude record van Genk-icoon Branko Strupar.

Trésor is de vijfde Genk-speler die de Ebbenhouten Schoen in de lucht mag steken. Zijn voorgangers waren de Guineeër Souleymane Oulare (1999), de Burkinees Moumouni Dagano (2002), de Tanzaniaan Ally Samatta (2019) en de Nigeriaan Paul Onuachu (2021). Oulare, Dagano en Samatta kregen de Ebbenhouten Schoen allen in een seizoen waarin ze met Genk kampioen werden.