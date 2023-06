Vannacht eerste match in NBA-finale: "Ik geloof niet dat Miami dit Denver kan verslaan"

"De laatste maand voor de play-offs hebben ze het wat laten hangen, maar nu zien we waarom: om volledig klaar te zijn voor het naseizoen. Denver is de beste ploeg in de play-offs, met mijlen voorsprong."

"Denver als finalist is nog niet zo verrassend. De Nuggets waren in het reguliere seizoen tenslotte de beste ploeg in de Western Conference", zegt Dennis Xhaët.

De NBA-finale wordt er dit jaar eentje tussen de nummer 1 uit het Westen (Denver) en de nummer 8 uit het Oosten (Miami). Wie dat vooraf voorspeld had, is nu rijk.

"De metamorfose van Miami is niet uit te leggen. Het werd een andere ploeg in de 1e ronde tegen Milwaukee, al heeft de blessure van Antetokounmpo ook een rol gespeeld."

Dé verrassing is Miami, dat zich als 8e in het Oosten via de play-in slechts ternauwernood kon plaatsen voor de play-offs. "Ik denk dat zelfs de grootste Heat-fans nooit verspeld hadden dat Miami de 1e ronde tegen Milwaukee zou overleven, laat staan de finale halen."

"Spoelstra is de beste coach in de NBA"

Spoelstra haalt het beste naar boven uit een spelersgroep die voor een groot deel samengesteld is uit jongens die elders te min bevonden werden. "Dat is echt zijn verdienste. Jongens als Caleb Martin, Max Struss of Gabe Vincent zouden elders niet spelen. Nu zullen zij belangrijk zijn in de NBA-finale. Dat is indrukwekkend."

"Ook het aandeel van coach Erik Spoelstra kun je niet overschatten, dat is gigantisch. Hij is op dit moment misschien wel de beste coach in de NBA en kan zich als geen ander aanpassen in een serie en ook in een wedstrijd."

Het uithangbord van de gedaanteverwisseling is forward Jimmy Butler, die zijn ploeg echt op sleeptouw genomen heeft. "Hij heeft zijn team zoveel vuur en karakter gegeven. Daar is iedereen bij Miami op doorgegaan", weet Dennis Xhaët.

"Ik geloof wel niet dat Miami dit Denver kan verslaan. Wat de Nuggets deze play-offs al getoond hebben, is indrukwekkend. Het is duidelijk de beste ploeg van het moment en met Nikola Jokic hebben ze bovendien ook nog eens de beste speler van de wereld op dit moment."

"Ik denk dat Denver er sowieso even zal moeten inkomen, dat is logisch. Als Miami wil winnen in Denver zal het misschien wel meteen in die 1e wedstrijd moeten gebeuren. Maar als Miami had mogen kiezen, denk ik dat zij ook wel liever wat extra rust hadden gehad om alle kwaaltjes te laten helen."

Miami moest in de Conference Finals wel diep gaan om Boston te wippen, terwijl Denver na de snelle 4-0 tegen de LA Lakers 10 dagen rust had. Kan een gebrek aan frisheid Miami parten gaan spelen of hebben zij het voordeel van nog in het goeie ritme te zitten?

"Nikola Jokic maakt iedereen rond zich beter"

Nikola Jokic, de naam is gevallen. De tweevoudige MVP van het reguliere seizoen lijkt op zijn 28e helemaal klaar om zijn team naar een allereerste NBA-titel te leiden. Dennis Xhaët is vol lof over de Servische klasbak van 2,11 meter.

"Hij is de grootste rustbrenger die je in je ploeg kunt hebben", klinkt het. "Iedereen bij de Nuggets vult zijn rol perfect in en Jokic maakt ook iedereen rond zich beter. Hij is nog beter geworden dan de voorbije 2 jaar. Je kunt altijd op hem terugvallen. Hij is een center die alles kan. Eigenlijk is hij ook de spelverdeler."

Jokic kan ook opnieuw rekenen op Jamal Murray, die weer helemaal de oude is na een zware knieblessure. "Hij is de perfecte 2e optie voor Denver en voor Jokic. Hij kan in aanval ontploffen, maar heeft ook een ongelooflijke synergie met Jokic. Hoe zij op elkaar ingespeeld zijn, is bij momenten pure perfectie."