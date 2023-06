BEKIJK: Jan Bakelants verkent Unbound-parcours in dikke regendruppels

Dit is Unbound Gravel 2023: heuvels, hitte, modder en materiaalslag

Het parcours van Unbound Gravel is niet elk jaar hetzelfde. De organisatie, onder leiding van wedstrijddirecteur Ben Sachs, kiest geregeld een andere route.



De editie van 2023 werd pas een paar weken geleden bekendgemaakt. Het parcours gaat dit jaar iets zuidelijker, maar zoals elk jaar is een passage door de Flint Hills onvermijdelijk.

"Ik kan er nog niet veel over zeggen, want ik heb het nog niet verkend", zegt Jan Bakelants. "Naar het schijnt zijn er 3000 hoogtemeters en is het voortdurend glooiend."

Dat zou in het voordeel van lichtgewicht Bakelants moeten zijn. "Ik ben wel iets aangekomen, maar gelukkig nog niet te veel. Voortdurend op en af breekt ook de sleur."

Naast de hoogtemeters is de passage door de Flint Hills vooral gevaarlijk vanwege mogelijke lekke banden. Door het scherpe gesteente waar over moet gereden

worden, loert materiaalpech steeds om de hoek.

Naast de ondergrond is ook de hitte een bepalende factor. Op dit moment zijn de omstandigheden eerder nat in Kansas, maar de warmte is nog steeds aanwezig en de luchtvochtigheid ook.

"Tot gisteren was het hier heel stoffig, maar vandaag heeft het veel geregend, dus ik verwacht veel modder", zegt Bakelants. Al zal het wellicht geen mudfest worden zoals vorig jaar.