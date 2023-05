Sporteconomen zien Club in buitenlandse handen vallen: "Niet veel Belgen kunnen dat bedrag neertellen"

Is Club Brugge een interessante investering?

Toch maakt dat van Club Brugge niet meteen een interessante investering, waarschuwt Thomas Peeters. "Je koopt eigenlijk een club die op het maximum van zijn mogelijkheden presteert in de Belgische context. Er is niet veel groeimarge."

"Sportief hadden ze de laatste maanden misschien wat malaise, maar financieel was het een uitstekend jaar. Die 50 miljoen euro die ze hebben verdiend in de Champions League, maakt een groot verschil."

Waarom voorzitter Bart Verhaeghe , CEO Vincent Mannaert en de twee andere Belgische aandeelhouders uitgerekend nu Club Brugge in het uitstalraam zetten, is niet helemaal duidelijk.

Welk prijskaartje hangt aan Club Brugge?

Verhaeghe, Mannaert, Jan Boone (CEO Lotus) en Peter Vanhecke (CEO Castel Capital) bezitten 71,89 procent van de aandelen. Twee jaar geleden nam het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital al 23,26 procent van de aandelen over voor 30 miljoen euro. Het injecteerde ook nog een keer 20 miljoen vers kapitaal in de club.

Hoeveel zijn de overgebleven aandelen nu waard? "Twee jaar geleden werd een volledige waardering gedaan voor de beursgang. Toen werd Club Brugge gewaardeerd op 215 miljoen euro", zegt Lagae.

"Twee jaar later zullen de financiële parameters zeker in die grootteorde zijn gebleven. Het wordt belangrijk om te zien of er één kandidaat is of meerdere die concurreren. Dat maakt de waardering best complex."