Djokovic veroorzaakt ophef met politieke boodschap op cameralens: "Ik zou het zo weer doen"

Servië en Kosovo liggen al tientallen jaren met elkaar overhoop. Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend.

Maandag kwam het in het noorden van Kosovo tot spanningen met Servische demonstranten, waarbij tientallen gewonden vielen. Etnische Serviërs probeerden te voorkomen dat Albanese burgemeesters werden geïnstalleerd.

Na zijn zege tegen Aleksandar Kovacevic in de eerste ronde van Roland Garros kon Novak Djokovic het oproer in Kosovo niet negeren. De Serviër schreef "Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld" op de cameralens.

"Als Serviër doet het me pijn wat er in Kosovo gebeurt", zei Djokovic achteraf. "Onze mensen zijn uit de gemeenten verdreven. Dit is het minste wat ik kon doen. Als publieke figuur voel ik me verplicht om steun te betuigen aan ons volk en heel Servië."

"Ik hoor dat er veel kritiek was op sociale media. Ik weet niet of iemand me zal straffen, maar ik zou het zo weer doen. Ik ben tegen oorlogen en conflicten van welke aard dan ook."