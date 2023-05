Novak Djokovic opent jacht op 23ste grandslamtitel met vlotte zege in eerste ronde

Novak Dokovic gaat de komende twee weken in Parijs op zoek naar zijn derde titel op Roland Garros, goed voor zijn 23ste grandslamtitel. Dat zou een record zijn.

De Serviër heeft er wel geen vlekkeloze voorbereiding opzitten. Djokovic sukkelde de voorbije weken wat met de elleboog. Hij zei af voor het graveltoernooi van Madrid en zijn rentree in Rome eindigde in de kwartfinales.

Maar in zijn openingswedstrijd in Parijs veegde hij de twijfels over zijn fysieke paraatheid meteen weg. Djokovic walste in de eerste twee sets over de jonge Amerikaan Aleksandar Kovacevic (ATP 114).

In de derde set kon Kovacevic een tiebreak uit de brand slepen, maar daarin was Djokovic dominant. In de volgende ronde neemt Djokovic het op tegen de Hongaar Marton Fucsovics.