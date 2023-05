5 jaar na wereldtitel wacht Jonathan Sacoor op next step: "De coach heeft me wakker geschud"

Na zijn wereldtitel bij de junioren voorspelde iedereen hem een gouden toekomst. Maar vijf jaar later is het wachten tot Jonathan Sacoor (23) de verwachtingen helemaal inlost op de 400 meter - zelfs zijn plekje bij de Belgian Tornados is niet meer zeker. Hoe kijkt het talent naar de toekomst? Sportweekend zocht hem op.

Geen sport waarin progressie duidelijker af te meten is dan in de atletiek.

Jonathan Sacoor weet er alles over. Zijn persoonlijk record op zijn favoriete 400 meter dateert al van toen hij zich in 2018 tot wereldkampioen kroonde bij de junioren. 45 seconden en 3 honderdsten. Het is de tijd die Sacoor al vijf jaar achtervolgt in zijn dromen: "Het is natuurlijk dé chrono die al heel mijn professionele carrière onveranderd blijft", vertelt hij.

"De dag dat ik die tijd breek, ga ik ook alle wachtwoorden op mijn computer en mijn bankkaart moeten aanpassen", lacht Sacoor.



Iedereen voorspelde hem toen een grote toekomst, maar de voorbije jaren verliepen met weinig ups en veel downs. "Ik heb met blessures gekampt. Het waren een paar moeilijke jaren. Je raakt je zelfvertrouwen en ritme kwijt. Maar het talent is er nog. Het is al een paar jaar dat ik dat talent niet heb kunnen laten zien. Dan begin je er zelf ook een beetje aan te twijfelen."

Wakker geschud

Begin dit jaar trok zijn coach Jacques Borlée aan de alarmbel. In een interview zei hij dat het hoofd van Sacoor niet volgt wat zijn lichaam kan en dat hij écht moet veranderen. De succescoach selecteerde het toptalent zelfs niet meer voor de Belgian Tornados, de Belgische 4x400m-ploeg, die brons pakten op het WK outdoor en goud op het EK indoor. Dat was voor Sacoor een hoognodige wake-upcall: "Het is inderdaad Jacques die me een keer bij mijn kraag heeft vastgepakt en heeft wakker geschud." "Hij maakte me duidelijk dat wat er vorig jaar is gebeurd en wat er volgend jaar moet gebeuren, niet uit maakt. We zijn nu hier en er moet gepresteerd worden."

Het deed natuurlijk pijn dat ik de Tornados op televisie moest volgen, maar het motiveerde ook. Jonathan Sacoor

Bedoelde Borlée dan dat hij niet genoeg leeft voor zijn sport? "Dat heeft hij nooit in twijfel getrokken", weet de 400-loper. En dus heeft Sacoor zeker nog een toekomst bij de Tornados. De Brusselaar traint momenteel zelfs hard voor het outdoorseizoen. "Ik moet aan mezelf werken zodat ik terug een meerwaarde kan zijn voor het team. Ze hebben het indoor heel goed gedaan. Het doet natuurlijk pijn dat ik dat op televisie moest volgen, maar het motiveerde ook."

Sacoor tijdens een trainingsstage met trainer Jacques Borlée.

Opnieuw goesting

Het outdoorseizoen is voor Sacoor alleszins met een bemoedigend resultaat begonnen. Hij brak voor het eerst in 5 jaar nog eens een persoonlijk record. Dan wel op de 200m. "De focus dit jaar ligt vooral op het opnieuw aanleren van de 400m. Ik moet het me echt opnieuw eigen maken. Het plan is om zo veel mogelijk keer de 400m te lopen om het gevoel terug te krijgen."

De weg naar de 45 seconden is duidelijk en dat geeft veel plezier. Jonathan Sacoor