Tienkamper Jente Hauttekeete rondt in Götzis als 5e Belg ooit de kaap van de 8.000 punten

De eerste dag van Jente Hauttekeete was zaterdag goed over de hele lijn, zonder uitschieters. Hij begon met 10.84 op de 100 meter, gevolgd door 7,36 meter in het verspringen, 14,59 meter in het kogelstoten, 2,09 meter in het hoogspringen en een persoonlijk record van 48"96 op de 400 meter.

Op dag 2 startte Hauttekeete zondag opnieuw sterk met 14"29 op de 110 meter horden. Ook discuswerpen en polsstokspringen waren op niveau met 40,26 meter en 4,80 meter.

Daarna liet hij een steek vallen in het speerwerpen, waar hij op 49,44 meter bleef steken. In de afsluitende 1.500 meter nam hij revanche met een persoonlijk record van 4'32"71. Daarmee kwam Hauttekeete uit op 8.075 punten.

De WK-limiet staat op 8.460 punten, maar de jonge Belg maakt nog kans op een ticket voor Boedapest dankzij de World Rankings. Lukt dat niet, kan hij zich helemaal concentreren op het EK U23 in Finland in juli.

De winst was in Götzis voor de Canadees Pierce Lepage, die een beste wereldjaarprestatie van 8.700 punten scoorde. Hij klopte zijn landgenoot en regerend olympisch kampioen Damian Warner, die 2e was met 8.619 punten. De Noor Sander Skotheim eindigde als 3e met 8.590 punten.