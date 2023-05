Anna Hall demonstreert haar talent in Götzis, maar blijft net onder de grens van 7.000 punten

De tweedaagse van Anna Hall was straf van begin tot einde. Zaterdag zette ze al 12"75 neer op de 100 meter horden, 1m92 in het hoogspringen, 13m90 in het kogelstoten en 22"88 op de 200 meter.

Op dag twee begon ze met 6m54 in het verspringen. Daarna liet ze een steekje vallen met 43m08 in het speerwerpen. In de afsluitende 800 maakte ze opnieuw zwaar indruk met 2'02"97.

Haar eindscore: 6.988 punten.

Slechts vier vrouwen deden ooit beter dan Hall: Jackie Joyner-Kersee (7.291), Carolina Klüft (7.032), Nafi Thiam met het meetingrecord in Götzis (7.013) en Larisi Nikitina (7.007).

In Götzis ging de tweede plaats naar de Britse Katarina Johnson-Thompson met 6.556 punten. De Poolse Adrianna Sulek was derde met 6.480 punten.