Ex-wereldkampioene Elisa Balsamo breekt botje in haar hand en onderkaak

Met haar snelle benen was Elisa Balsamo een van de topfavorieten voor de eindzege in de RideLondon Classique, maar na twee opeenvolgende valpartijen gaf ze er in de eerste etappe al de brui aan.



Hoewel de blessures leken mee te vallen, werd de 25-jarige Italiaanse toch naar het ziekenhuis afgevoerd voor een check-up.



Verschillende scans wezen daar uit dat Balsamo dan toch breuken heeft opgelopen, meer bepaald een beentje in haar linkerhand, ter hoogte van haar pols en zowel haar linkse als rechtse kaak. Vandaag of morgen wordt ze geopereerd.



Opnieuw pech dus voor Balsamo, die ondanks een goeie start nog maar weinig heeft kunnen juichen dit seizoen. Zo werd ze zowel in de Trofeo Binda als de Classic Brugge-De Panne tweede. Haar grootste vis haalde ze in 2021 binnen, toen ze in Leuven wereldkampioene werd.