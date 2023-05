Geen kruid gewassen tegen Charlotte Kool in opener van RideLondon Classique

De RideLondon Classique was vorig jaar het feestje van Lorena Wiebes, die de 3 ritten én het eindklassement won in dienst van DSM.



Datzelfde DSM trekt die lijn gewoon door in de editie van 2023. Wiebes heet deze keer Charlotte Kool, de sprintloods die een stapje hogerop zette richting het kopmanschap.



Geen SD Worx in de Engelse rittenkoers en dat opende de weg voor andere teams om zich te tonen. Op zo'n 30 kilometer van de finish in Colchester reed een groepje weg.



Kool speculeerde niet op haar sprint en ging mee. Met haar ploeggenote Georgi Pfeiffer had ze een ideale handlanger mee. De samenwerking bij de kopgroep was perfect, het peloton kwam iets te laat.



In de sprint viel er niets te beginnen aan Kool, die nummer 2 Clara Copponi op een fikse achterstand reed. Thuisrijdster Elizabeth Deignan eindigde als derde.