Roze trui Geraint Thomas verwacht geen verjaardagscadeau: "Iedereen in de top 10 wil tijd terugpakken"

Op de tonen van The Best van de betreurde Tina Turner werd de jarige Geraint Thomas vanmiddag op het startpodium in de bloemetjes gezet.



De roze trui werd getrakteerd op een roze verjaardagstaart.

"Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat ik mijn verjaardag in de roze trui zou vieren. Het maakt mijn verjaardag extra speciaal."

Op zijn 37e kan Thomas de op 1 na oudste winnaar ooit van een grote ronde worden. "Veel mensen spraken de voorbije jaren over mijn leeftijd. Maar ik voel me nog altijd goed en ik word alleen maar beter."

Op een verjaardagscadeau rekent Thomas vandaag niet. "We zullen vandaag een grote strijd tussen de klassementsmannen krijgen. Iedereen in de top 10 zal tijd proberen terug te pakken. We zijn op alles voorbereid."