Italiaans kampioen Zana bezorgt tifosi delirium in Giro, Almeida geeft wat terrein prijs

Fase per fase

Fase per fase

clock 17:04 17 uur 04. Van Wilder en De Plus doen het goed. Eén voor één druppelen de andere klassementsmannen binnen. Dunbar, Caruso, Kämna, Van Wilder, Leknessund, Rubio, en De Plus zijn allemaal piepedood. . Van Wilder en De Plus doen het goed Eén voor één druppelen de andere klassementsmannen binnen. Dunbar, Caruso, Kämna, Van Wilder, Leknessund, Rubio, en De Plus zijn allemaal piepedood.

clock 17:02 17 uur 02. Roglic wipt over Almeida. 20 seconden is het antwoord. Roglic springt over Almeida in het klassement. . Roglic wipt over Almeida 20 seconden is het antwoord. Roglic springt over Almeida in het klassement.

clock 17:02 17 uur 02. Wiel in wiel komen Roglic en Thomas over de streep op 1'56". Hoeveel pakken de twee op Almeida? . Wiel in wiel komen Roglic en Thomas over de streep op 1'56". Hoeveel pakken de twee op Almeida?

clock 17:01 17 uur 01. Almeida verder weg. Terug naar de favorieten, waar Almeida de eindzege uit zijn handen voelt glippen. Hij is niet meer bij Roglic en Thomas geraakt en ziet de twee verder wegrijden. . Almeida verder weg Terug naar de favorieten, waar Almeida de eindzege uit zijn handen voelt glippen. Hij is niet meer bij Roglic en Thomas geraakt en ziet de twee verder wegrijden.

clock 17:01 17 uur 01. Op iets meer dan 45 tellen komt ook Barguil over de finishlijn. De zege van Zana is de vierde Italiaanse overwinning in deze Giro. . Op iets meer dan 45 tellen komt ook Barguil over de finishlijn. De zege van Zana is de vierde Italiaanse overwinning in deze Giro.

clock 17:01 17 uur 01.

clock 17:00 17 uur match afgelopen end time Zana wint Het is de Italiaanse kampioen die wint! Pinot baalt als een stekker op de tweede plaats.

clock 17:00 17 uur . Met de finishlijn in zicht komt Zana nog naast Pinot. Wie haalt het? . Met de finishlijn in zicht komt Zana nog naast Pinot. Wie haalt het?

clock 17:00 17 uur . Op 200m zet Pinot van op de kop zijn sprint in. . Op 200m zet Pinot van op de kop zijn sprint in.

clock 17:00 17 uur . Zana dringt Pinot de kop op met nog 500m te gaan. De Fransman is er niet gerust in. . Zana dringt Pinot de kop op met nog 500m te gaan. De Fransman is er niet gerust in.

clock 16:58 16 uur 58. De korte slotklim ligt Almeida duidelijk beter dan het steile gedoe van daarnet. In zijn eentje nadert hij op Roglic en Thomas. . De korte slotklim ligt Almeida duidelijk beter dan het steile gedoe van daarnet. In zijn eentje nadert hij op Roglic en Thomas.

clock 16:58 16 uur 58. Thomas en Roglic willen Almeida absoluut niet laten terugkomen. De Portugees kon de twee ervaren mannen bijna aanraken, maar raakt er niet bij. . Thomas en Roglic willen Almeida absoluut niet laten terugkomen. De Portugees kon de twee ervaren mannen bijna aanraken, maar raakt er niet bij.

clock 16:57 Laatste km. De twee leiders zijn aan de laatste kilometer begonnen. Wie is de snelste in de sprint-a-deux? . 16 uur 57. last km Laatste km. De twee leiders zijn aan de laatste kilometer begonnen. Wie is de snelste in de sprint-a-deux?

clock 16:56 16 uur 56. Almeida doet er alles aan om terug te komen. Hij nadert tot op een handvol seconden met Dunbar en de teruggekeerde Vine. . Almeida doet er alles aan om terug te komen. Hij nadert tot op een handvol seconden met Dunbar en de teruggekeerde Vine.

clock 16:56 16 uur 56. Pinot probeert. Pinot doet er op de korte slotklim alles aan om Zana te lossen. Dat lukt voorlopig niet. . Pinot probeert Pinot doet er op de korte slotklim alles aan om Zana te lossen. Dat lukt voorlopig niet.

clock 16:55 16 uur 55. Vine mist een bocht.

clock 16:55 16 uur 55. Vine laat in de afdaling van de Coi zien dat hij geen topdaler is. Hij stuurt pardoes de zijkant in, maar neemt gelukkig zijn kopman niet mee. . Vine laat in de afdaling van de Coi zien dat hij geen topdaler is. Hij stuurt pardoes de zijkant in, maar neemt gelukkig zijn kopman niet mee.

clock 16:54 16 uur 54. We zouden het bijna vergeten, maar Pinot en Zana gaan onder hun tweetjes uitmaken wie de ritzege pakt. Nog 2km te gaan en die gaan bergop. . We zouden het bijna vergeten, maar Pinot en Zana gaan onder hun tweetjes uitmaken wie de ritzege pakt. Nog 2km te gaan en die gaan bergop.

clock 16:54 16 uur 54.