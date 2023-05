Karl en José twijfelen aan Roglic: "Heeft hij vertrouwen getankt of een mentale tik gekregen?"

Karl: "Filippo Zana won vandaag een Giro-rit in de Italiaanse kampioenentrui. Dat verdiende hij ook. Zana is al heel vaak in het offensief getrokken in deze Giro."

José: "Zana was er al heel vroeg in deze Giro bij om aan te vallen. Het is nog geen supergrote naam, maar dat is aan het veranderen. Ik heb wel een beetje medelijden met Thibaut Pinot, want die gunde ik het ook wel."

Karl: "Waarom medelijden? Pinot heeft zoveel ervaring, maar koerst in zijn laatste seizoen als een beginneling. Hij laat in deze Giro al 2 keer een ritzege schieten door - vergeef me voor mijn woorden - zijn eigen domheid."

José: "Pinot koerste vandaag heel gretig, sprintte op de bergjes voor de punten en ging een tikkeltje te vroeg aan in de sprint voor de ritzege. Zana zat sowieso wel in de beste positie, in het wiel van Pinot."

Karl: "Maar het gaat ook om het verspillen van energie onderweg. Anderzijds had Pinot ook nog een ander doel: de bergtrui. Die heeft Pinot nu overgenomen van Healy."

José: "Het leek alsof het niet op kon bij Healy de voorbije weken. Maar nu is het bij Healy, denk ik, echt wel op. Of hij zou me morgen enorm moeten verrassen."