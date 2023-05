Zijn gevecht tegen de dood bracht de titeldroom van Dortmund tot leven: het wonder Sébastien Haller

Het strafste scenario van dit seizoen wacht op een sprookjeseinde. Sébastien Haller (28) kan Dortmund straks naar een onverhoopte landstitel trappen, maar heeft zijn belangrijkste wedstrijd sowieso al gewonnen. De spits herstelde van teelbalkanker en symboliseerde de remonte van zijn club. Dit is het inspirerende verhaal van het wonder Haller.

Juli 2022.

Tijdens de voorbereiding van Dortmund loopt Sébastien Haller er wat oncomfortabel bij. Zou het de stress zijn? De spits is net voor 31 miljoen overgekocht van Ajax en wacht de loodzware taak om ene Erling Haaland te vervangen. Maar Haller voelt snel dat er meer aan de hand is. Hij kan fysiek minder diep gaan en heeft ook al enkele weken last in de maagstreek. Na een gesprek met de osteopaat van de club wordt een MRI geregeld.

Het verdict 24 uur later is keihard: een kwaadaardige tumor in de teelbal.



Slechte deal

Haller speelde in zijn carrière tegen de beste ploegen ter wereld, maar staat nu voor zijn zwaarste tegenstander.

“Ik wist eerst niet goed wat een tumor exact betekende”, zou hij later vertellen over het moment van de diagnose. “Ik vroeg de dokter of dat dan kanker was. Hij knikte eens. “Wel, zeg het zo maar, dan”, zei ik.”

Haller – vader van twee kinderen – denkt meteen aan de enorme impact voor zijn familie.

“Je weet dat je hen verdriet zult bezorgen, dat is het zwaarste. Mijn vrouw was toen net op vakantie met de rest van het gezin – ik heb het nieuws via de telefoon moeten vertellen.”

Ik voelde mij rot voor Dortmund. Wat een slechte deal, zeg. Sébastien Haller

“Daarna deelde ik het met mijn broers en zussen, maar niet met mijn moeder. Ik wist dat ze het onmogelijk zou kunnen verwerken aan de telefoon. Ik wilde dat er mensen rondom haar waren om ze gerust te stellen.”

Onmiddellijk schieten de gedachten van de Ivoriaan ook naar Dortmund. “Ik voelde mij rot voor de club. Ze tellen veel geld neer voor een speler en amper tien dagen later staat hij voor onbepaalde tijd aan de kant. (lacht) Wat een slechte deal, zeg.”

Geen zelfmedelijden

Niemand bij BVB die dát als eerste reactie had toen het nieuws naar buiten kwam.

Bestuur, ploegmaats en supporters bidden net als de rest van de voetbalwereld vooral dat het goedkomt met Haller, die vastberaden is om de strijd met de ziekte te winnen. Op sociale media deelt de spits zijn weg naar genezing. Een foto vanop een ziekenhuisbed met de duim omhoog na eerste (van twee operaties), vergezeld van de hashtag #Stap1. En enkele weken later ook beelden zonder haar en met een zichtbaar getekend gezicht na de chemokuren.



Maar altijd met een glimlach.

“Het is een goeie weerspiegeling van hoe ik ben. Met kinderen heb je trouwens ook de tijd niet om negatief te denken, want ze hebben jou nodig. Je moet hen tonen dat alles goedkomt.” Ook tijdens een handvol publieke optredens, zoals op de Ballon d’Or, straalt Haller positiviteit en geen zelfmedelijden uit. “Sommige mensen beginnen hun leven hier al mee. Ik heb het geluk dat het pas later in mijn leven kwam, dus ik mag niet klagen. Er zijn altijd mensen die het slechter hebben. Door alles wat me overkomen is, heb ik nu tijd om bij mijn kinderen te zijn.”

Boodschap

Al verdwijnt het voetbal geen moment uit zijn gedachten. Haller onderhoudt tijdens de vele behandelingen moedig zijn conditie. Vastbesloten om – wanneer het licht weer op groen springt – zo snel mogelijk een zwalpend Dortmund te helpen. "Ik wilde de club terugbetalen voor alle steun. Want zij hebben mij iets gegeven vooraleer ik dat kon doen." Op 2 januari volgt het geweldige nieuws dat Haller de trainingen kan hervatten. Amper 17 dagen later maakt de Ivoriaan al zijn debuut tegen Augsburg, met de tekst "F*ck Cancer" op de schoenen geborduurd. En nog een week verder scoort Haller tegen Freiburg zijn eerste doelpunt.

En dat op Wereldkankerdag. "Alsof het zo moest zijn", besefte de spits. "Het feit dat ik vandaag kon scoren is een mooie boodschap voor iedereen die vecht tegen kanker. Ik hoop dat mijn verhaal mensen moed biedt."