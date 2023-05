Op één zege van delirium: Haller schenkt Dortmund gouden kans op eerste titel sinds 2012

Bayern München leek in polepositie te liggen voor een elfde landstitel op een rij, maar RB Leipzig zette de Rekordmeister een stevige hak in de titelstrijd. Op twee speeldagen van het einde kreeg Dortmund zo een uitgelezen kans om de koppositie over te nemen.

Een kans waar de bezoekers niet licht mee omsprongen. In een sterke eerste helft verzamelden Julian Brandt en Sébastien Haller kansen, maar scoren lukte niet. Tegen 10 spelers zou het misschien wel lukken? Voor rust moest Augsburg met een man minder verder na een zware overtreding van Uduokhai.

Na de pauze had Dortmund nog weinig moeite met de thuisploeg. Haller schoot Dortmund na een uur virtueel op kop, in de slotfase trok hij de belangrijke zege helemaal over de streep. Brandt diepte in de blessuretijd de score nog uit.

Dortmund kan zich zaterdag zo voor het eerst sinds 2012 tot Duits landskampioen kronen. Dan moet het wel winnen tegen Mainz, de nummer 9 in de Bundesliga. Bij een gelijkspel kan Bayern München met een beter doelsaldo er nog over springen.