Titelkoorts teistert Bayern München: recordkampioen gaat pijnlijk onderuit tegen Leipzig

"Ik zou gerust in mijn zetel kampioen willen worden", zei Thomas Tuchel op zijn persbabbel voor de cruciale clash met Leipzig. Het is duidelijk dat de T1 van FC Bayern München andere weekendplannen had voorzien.

Serge Gnabry begon de wedstrijd nochtans met een stevige positieve noot. Zijn onhoudbaar schot zorgde voor een verse portie titelhoop in München.

Al werd die in de tweede helft genadeloos van het bord geveegd. Laimer bracht de bezoekers op gelijke hoogte op het uur. Tot overmaat van ramp gaf de Rekordmeister twee elfmeters weg: koude kunstjes voor Nkunku en Szoboszlai.

Tuchel zag de bui al hangen. Morgen zal hij vanuit zijn zetel geen titelfeest vieren, maar vooral hopen dat Dortmund niet wint. Bayern telt 68 punten, de geel-zwarte rivaal een punt minder met een wedstrijd extra (morgen) voor de boeg.