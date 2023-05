Vandenbempt: "Tedesco en Vercauteren maken zich geen zorgen over malaise bij voetbaltop"

Twee maanden geleden werkte Van den Bulck CEO Peter Bossaert buiten, de twee verweten elkaar inmenging in elkaars zaken. En bemoeizucht was ook de aanklacht die vorige week Van den Bulck zelf de kop kostte na een belastende brief van het directiecomité.



"Het goede nieuws is – dat heb ik me nog eens laten vertellen - dat daar bij het sportieve departement weinig commotie rond is. Met andere woorden: Tedesco – ze hebben het hem even uitgelegd – maakt zich daar geen zorgen over, Frank Vercauteren ook niet."



"De bondscoach en de technisch directeur kunnen blijven werken en de campagne rustig voorbereiden. En dat is toch nog altijd het belangrijkste."

De bond blijft alles bij elkaar nog altijd een politiek bedrijf. Peter Vandenbempt

"En voor het overige blijft de bond alles bij elkaar nog altijd een politiek bedrijf, hoewel hij de laatste 10, 15 jaar zeer gemoderniseerd is. Dat is van oudsher zo en dat is ondertussen niet veranderd."



"En dat is op alle echelons, tot bij de jeugdtrainers toe. Waar met alle mogelijke machinaties wordt geprobeerd om toch maar de goede ploegen te krijgen, enzovoort... Dat hoort er allemaal bij."



"Bij deze clash aan de top is het zeker ook een kwestie van persoonlijkheden en ego's geweest. Van den Bulck is toch een bekwaam iemand, maar werd toch gevangen – wat we in het voetbal vaker hebben gezien – in het web van aandacht, imago, status en kon daar moeilijk mee om."



"En vooral: hoewel hij in zijn functie eigenlijk een bemiddelaar is, hij kon moeilijk met mensen omgaan."

"Heel veel goede dingen, maar ook gebrek aan transparantie"

De klachtenbrief van het directiecomité telde 6 bladzijden. "Maar ik moet wel zeggen dat er op de laatste 2 vooral handtekeningen stonden", nuanceerde Vandenbempt. "Laten we 3,5 zeggen."



Van den Bulck kreeg intern en extern een heleboel klachten. "Hij ontkent zelf veel van die klachten, spreekt vaak tegen wat hij heeft gelezen en van leugens."



"Wat dat betreft, is het toch van twee kanten in dit geval. Dit is het probleem: aan de ene kant heb je het directiecomité, eerst nog onder leiding van Bossaert, die nu vertrokken is. Iedereen is het erover eens dat door dat team van Bossaert heel veel goede dingen zijn gebeurd de voorbije jaren."



"Maar er is ook redelijk veel flou en onduidelijk. En de raad van bestuur wil daar meer controle over en meer toezicht op, ook nu Van den Bulck weg is."



"Daarom is die audit aangekondigd. Blijkbaar zijn enkelen of allemaal in dat directiecomité daar toch wat bevreesd over, over wat er misschien naar buiten zou kunnen komen."



"Want er is een gebrek aan transparantie, aan communicatie. Er worden vragen gesteld bij kostenefficiëntie. De audit zal dat allemaal aan het licht brengen. Overigens: als het allemaal perfect is geweest, hoeft er niks te veranderen."



(lees voort onder foto)

Peter Bossaert (l) en Paul Van den Bulck (r) ruzieden over bevoegdheden.

"Raad van bestuur wil nieuwe voorzitster beter begeleiden"

Gisteren stelde de raad van bestuur Pascale Van Damme aan ad interim, ze is de eerste vrouwelijke bondsvoorzitter in de geschiedenis. Vandenbempt schetst de IT-topvrouw van Dell.



"Het is een zeer pittige dame, die een succesvolle carrière heeft in IT. Ze spreekt graag veel, heeft een goede dossierkennis, is ook wel een beetje impulsief. Maar ze is – in tegenstelling tot haar voorganger – wel bereid om te luisteren."



"Voor het eerst is het een vrouw. Bij de vorige - Van den Bulck - hadden we iemand met Afrikaanse roots. Dat juichten we ook toe. Aan de top van de sport, zeker in het voetbal, zijn het toch allemaal witte mannen. Maar het is geen succes gebleken."



Van Damme zetelde net als Van den Bulck als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur. "Ik hoor nu zeggen: "We zullen zien of ze er beter mee kan omgaan.""



"Het is zeker het voornemen van de raad van bestuur – daar waar de kloof tussen de raad van bestuur en Van den Bulck almaar groter werd en ze nauwelijks nog wisten waarmee hij bezig was – om haar beter te begeleiden, zodat ze niet op hetzelfde verkeerde pad zou terechtkomen."