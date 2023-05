BEKIJK: Roglic past, Almeida klopt Thomas op de Monte Bondone

De Ronde van Italië is eindelijk begonnen! In de 16e etappe opende Joao Almeida vroeg de finale op de Monte Bondone. Hij werd beloond met de ritzege. Geraint Thomas kleefde aan zijn wiel en neemt de roze trui weer over, Primoz Roglic was bergop kwetsbaar en kon het Portugees-Welshe duo niet bijbenen. Bekijk hier de sleutelmomenten op de slotklim.